Vučić o izjavi Tahiri: Srbiji je vitalni interes mir i uradiće sve da ga očuva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je komentarišući izjavu Edite Tahiri da će "biti rata ukoliko Srbija ne prizna Kosovo" kazao da je Srbiji vitalni interes mir i da će sve uraditi da ga očuva.

Bivša šefica pregovaračkog tima Prištine u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri rekla je na konferenciji "Put ka konačnom sporazumu između Kosova i Srbije" da "ako Srbija ne prizna Kosovo u postojećim granicama, kao nezavisnu državu, imaćemo i rat". "Molimo one koji misle da sa nekim ratuju da to ne čine. Ne zato što smo uplašeni, već zato što je to užasno za sve", kazao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu. Vučić je rekao da ambasade nekih zapadnih