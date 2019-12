"Kakav Lebron, Jokić može da postigne tripl-dabl kao od šale!"

B92 pre 1 sat | B92

Košarkaš Denvera Nikola Jokić nastavio je sa odličnim partijama u dresu ekipe iz Kolorada.

Nagetsi su sa 109:100 pobedili Minseotu u susretu u kojem je Jokić postigao 33. trip-dabl u karijeri i peti ove sezone. Srpski reprezentativac imao je na kraju meča 22 poena uz po deset asistencija i skokova i to je svakako bio razlog za zadovoljstvo i kod trenera Majkla Melouna. Jokić je tako došao do desetog mesta večne liste kada je reč o tripl-dabl učinku i naredni cilj mu je da prestigne Džejmsa Hardena kojem je to uspelo 42 puta. Ispred Hardena na osmom mestu