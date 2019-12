Novi Pazar: Uhapšen zbog pljačke dve apoteke i pošte

B92 pre 3 sata | Tanjug

Novi Pazar -- Policija u Novom Pazaru će podneti krivičnu prijavu protiv H.K. (25) iz tog grada, zbog sumnje da je opljačkao dve apoteke.

On je uhapšen zbog sumnje da je 14. i 17. decembra ove godine opljačkao dve apoteke, a 19. decembra i poštu u centru Novog Pazara. Policija je pretresom stana osumnjičenog pronašla pištolj, kao i deo novca za koga se sumnja da je oduzet prilikom razbojništva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Novom Pazaru.