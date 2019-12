Stanković na promociji u Zvezdi: Boriću se kao lav!

B92 pre 1 sat | B92

Na stadionu "Rajko Mitić" u toku je promocija novog trenera šampiona Srbije, Dejana Stankovića.

On će na klupi naslediti Vladana Milojevića koji je rešio da se posle osvojenog prvog mesta na polusezoni povuče iako mu je ugovor važio do leta 2020. Stanković do sada nije bio u ulozi glavnog trenera, radio je kao pomoćni trener u štabu Andree Stramaćonija u Udinezeu, što znači da će mu ovo biti prvenac. On i Stamaćoni su takođe zajedno sarađivali u Interu. U Zvezdi je kao igrač proveo četiri godine, od 1994. do 1998. godine, a profesionalnu karijeru završio je