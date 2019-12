MUP: Uhapšen zbog omogućavanja uživanja opojnih droga

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

SOMBOR: Policija je u Somboru uhapsila S. R. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela omogućavanje uživanja opojnih droga i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u policijskom saopštenju, sumnja se da je on omogućio korišćenje droge sedamnaestogodišnjoj devojci koja je jutros pronađena bez znakova života ispred svoje kuće u Odžacima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvu, dodaje se u saopštenju.