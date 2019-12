Oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa kišom; zima tek krajem nedelje

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i vetrovito, sredinom dana sa slabom kišom u zapadnim, a posle podne i uveče mestimicno i u ostalim predelima Srbije.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i vetrovito, sredinom dana sa slabom kišom u zapadnim, a posle podne i uveče mestimicno i u ostalim predelima Srbije. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u planinskim predelima sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 14 stepeni, najviša dnevna od 14 do 19, u Negotinskoj Krajini oko 6 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, posle podne, uveče i tokom noći