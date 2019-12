Ubijen sa više uboda nožem, uhapšen osumnjičeni

Politika pre 3 sata | P.O.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N.

N. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Sumnja se da je on jutros u jednoj kući kod Mladenovca nožem zadao više uboda devetnaestogodišnjem mladiću koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.