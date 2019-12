Ubijen mladić u Mladenovcu, uhapšen osumnjičeni

RTV pre 7 sati | Tanjug, RTV

MLADENOVAC - Jedan mladić ubijen je jutros nožem u Bataševcu kod Mladenovca, prenose beogradski mediji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. N. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on jutros u jednoj kući kod Mladenovca nožem zadao više uboda devetnaestogodišnjem mladiću koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako se navodi, obojica su bili poznati poznanicima kao konzumenti narkotika, prenosi Blic. U mladenovačkoj Hitnoj pomoći nisu želeli da komentarišu događaj.