Votford pobedio Mančester junajted

Beta pre 6 sati

Fudbaleri Votforda pobedili su na svom terenu Mančester junajted sa 2:0, u utakmici 18. kola Premijer lige.

Votford je poveo u 50. minutu golom Ismaila Sara, posle greške golmana Davida De Hee. Pobedu je obezbedio Troj Dini u 54. minutu iz penala.

Posle skoro tri meseca u tim Junajteda se vratio Pol Pogba. On je u igru ušao sa klupe u 64. minutu i to je njegova sedma utakmica u ovoj sezoni. On je poslednji put igrao u septembru, a od tada je pauzirao zbog povrede skočnog zgloba i bolesti.

Votford je ostvario tek drugu pobedu u Premijer ligi i poslednji je na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i pretposlednji Norič.

Mančester junajted je pretrpeo peti poraz i zauzima osmo mesto sa 25 bodova.

(Beta, 12.22.2019)