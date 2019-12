Lavrov: Rusija će odgovoriti na američke sankcije

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

MOSKVA: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da će gasovodi Severni tok 2 i Turski tok biti pokrenuti uprkos američkim sankcijama i dodao da Rusija planira da na sankcije odgovori novim merama.

Odgovorićemo na sankcije tako da ne naudimo sebi, ali ćemo definitivno odgovoriti i sigurno ćemo to uzeti u obzir kada budemo gradili naše odnose, rekao je Lavrov u intervjuu za rusku televiziju Prvi kanal. On je napomenuo da nije verovao da bi američki političari otišli tako daleko u donošenju takvih odluka i da mu je teško da razume situaciju s obzirom na to da poznaje većinu američkih kongresmena i senatora koji su izglasali sankcije, a koji su većinom