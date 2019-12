RHZS: Oblačno i mestimično s kišom do srede

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnoj i istočnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar umeren i jak, severozapadni, na severu i istoku i s udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od pet do devet stepeni, a najviša dnevna do 12. I u Beogradu oblačno i hladnije, povremeno s kišom. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura oko osam, a najviša dnevna oko 10 stepeni. Do srede umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom. U četvrtak i petak kratkotrajni prestanak padavina i delimično