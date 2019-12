Uživo Hrvatska danas bira predsednika: Odziv građana rekordan, do 16.30 glasalo 103.000 više nego pre 5 godina

Kurir pre 1 sat

Građani Hrvatske, njih nešto manje od 3,9 miliona, bira predsednika države sa liste na kojoj će je 11 kandidata.

17.00 - Trend dobrog odaziva na izbore za hrvatskog predsednika nastavljen je i u nedelju poslepodne, do 16.30 sati glasalo je 38,82 odsto birača, odnosno 1,343 miliona, objavila je Državna izborna komisija. To je oko 103.000 birača više nego pre pet godina, kada je do 16.30 sati glasalo 36,36 odsto birača. Zbog vremenske razlike, već su zatvorena biračka mesta u Australiji, Japanu, Kini, Indoneziji i Afganistanu. 16.40 - Građani prijavljuju manje nepravilnosti