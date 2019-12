Vučić: Jeziva i prljava kampanja protiv Krušika se svela na to da me je Nebojša Stefanović lagao

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsednika Dveri Boška Obradovića da je "slučaj Krušik anatomija jednog režima" rekao da je on u pravu i da je "u Krušiku teška sitaucija zbog jezive i prljave kampanje koja se vodila protiv fabrike".

Vučić je prilikom otvaranja hotela na Divčibarama rekao da su "zbog takve neozbiljnosti i neodgovornosti ugrožena i radna mesta u Valjevu. "Iz zemlje iz koje su dolazili ti napadi podstaknuti odavde sedam dana nakon žestoke hajke na Krušik izvezeno je oružje u Ujedinjene Arapske Emirate", rekao je Vučić. On je dodao da se ta kampanja na kraju svela na to "da ga je Nebojša Stefanović lagao". "Kampanja se sastoji od toga da me je Nebojša lagao, od svih krivičnih