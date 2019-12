Ministar Vulin: Komšić što želi Srbiji sigurno želi i Bosni

Večernje novosti pre 12 sati | Novosti Online

Ministar odbrane odgovorio je na saopštenje Demokratskog fronta u kome mu poručuju da će uskoro NATO granica biti na Drini

"Da li će bošnjački član predsedništva Željko Komšić uvesti BiH u NATO ne znam i ne zanima me, to je odluka dva entiteta i tri naroda i kako god da odluče to je njihovo pravo. Ali znam da ja ne raspravljam o NATO paktu već o tome da Komšić priznaje Kosovo ne pitajući za to nikoga u BiH", rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovarajući na saopštenje Demokratskog fronta u kome poručuju ministru Vulinu da će uskoro NATO granica biti na Drini. "Verovatno bi se