Mandić: Na poziv mitropolita Amfilohija smo odustali od plana za sprečavanje glasanja! Hteli smo bugarsku skupštinu!

Kurir pre 1 sat

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić saopštio je danas u Skupštini Crne Gore da je taj politički savez, na poziv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, odustao od plana da spreči glasanje o Predlogu zakona o slobodi veroispovesti.

"Dobili smo i prihvatili poziv našeg mitropolita Amfilohija da odustanemo od onoga što smo planirali. Hteli smo ovde, u Skupštini, da, kako bi naš narod rekao, napravimo bugarsku skupštinu. To je ona skupština koja ne može da se održi i donese odluke. Vi radite jednu strašnu stvar. Apelujem na vas poslednji put da to ne činite", istakao je Mandić. On je rekao da će Predlog zakona o slobodi veroispovesti proći u Skupštini "kao pismo kroz poštu". "Kada se nešto