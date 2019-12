Dačić: Povlačenje priznanja Kosova je državni projekat

Radio 021 pre 2 sata | Tanjug

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, poručio je danas da sa velikom moralnom, političkom i krivičnom odgovornošću tvrdi da niko nikada iz Srbije nije uzimao novac od privatnika za kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti.

On je to poručio danas, gostujući u jutarnjem programu Hepi tv, a povodom izjave članice SzS Marinike Tepić da Srbija novcem od trgovine oružjem finansira tu kampanju. "Ovo je državni projekat i sve se radi kroz institucije", rekao je Dačić. Ministar kaže da razume da neko mrzi predsednika Aleksandra Vučića i njega, ali ne razume da toliko može da mrzi Srbiju, te da je cilj izjave Tepićeve da kompromituje taj proces na kojem Srbija radi, a to je povlačenje