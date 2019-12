Prvi putnički voz iz Sankt Peterburga stigao na Krim

RTS pre 31 minuta

Prvi putnički voz koji saobraća preko Krimskog mosta stigao je iz Sankt Peterburga u Sevastopolj na Krimu, javlja Tas.

Železnički most koji povezuje Krim i Krasnodarski region otvoren je 23. decembra za saobraćaj. Vozovi će saobraćati od Sankt Peterburga do Sevastopolja, a vožnja traje oko 42 sata, kao i između Moskve i Simferopolja, prenosi Tas. Sa 19 kilometara dužine, ovo je najduži most u Evropi. Drumski saobraćaj na paralelnom mostu preko Kerčkog moreuza između Crnog i Azovskog mora pušten je u maju 2018. godine.