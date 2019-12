Vulin: Ni jedan pravoslavac nije se u džamiji digao u vazduh

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Poslanik Jahje Ferhatović imao je u diskusiji primedbu što se u tekstu Strategije nacionalne bezbednosti, koja je pred poslanicima, govori o islamskom radikalizmu a ne i o toj pojavi kod drugih religija, na šta je ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovorio da nije zabeležen slučaj da postoji organizovana teroristička pravoslavna grupa koja će uraditi nešto loše i da ni jedan pravoslavac nije ušao u džamiju i digao se u vazduh vičući "za Boga i Isusa".

Dakle ne možemo da prihvatimo to izjednačavanje i ja sam siguran da vi kao obrazovan čovek koji voli svoju religiju ne može da prihvati Islamsku državu, ne može da prihvati Kalifat u Raki. To nije moguće, kazao je Vulin. Oni koji su bili u Kalifatu, u Islamskoj državi, naglasio je ministar, jesu bezbednosna pretnja više za vas nego na mene jer, kao što znate, oni se na prvom mestu obračunavaju sa muslimanima, "pa onda kada dohvate hrišćane, eto i to vrlo rado, ali