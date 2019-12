Vulin bi da menja Zakon o vojsci: "Ne izmene i dopune, nego da se napiše ponovo"

B92 pre 13 minuta | Tanjug

"Vojska Srbije služi samo srpskom narodu i nikome više, to nije vojska koju vode i uređuju stranci, to je slobodna vojska slobodne zemlje."

To je izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin u Narodnoj skupštini tokom rasprave o amandmanima na najvažnija strateška dokumenta u oblasti odbrane. Vulin se založio za to da se iduće godine Zakon o vojsci piše ponovo. "Ne izmene i dopune, nego da se napiše ponovo, od prvog do poslednjeg člana. Zato što usvajanjem ovih važnih strategijskih dokumenata, konačno se stiču svi uslovi da znamo u kom pravcu treba da vodimo vojsku, pa i kako vojska treba da izgleda. I