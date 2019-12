I danas oblačno: Povremeno će padati kiša, ali nam uskoro stiže i sneg

Blic pre 56 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, povremeno s kišom, na planinama sa snegom.

Uveče i u toku noći sneg je moguć ponegde i u brdskim predelima. U Negotinskoj Krajini, kao i na severozapadu Vojvodine uglavnom suvo uz delimično razvedravanje posle podne. Vetar umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 4 do 9 stepeni. I u Beogradu sutra oblačno, povremeno s kišom. Vetar umeren, severozapadni. Temperatura od 4 do 6 stepeni. Do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno i hladnije. U petak lokalna pojava slabe