(Uživo) dramatična potera za malčanskim berberinom: U Glogovcu nijedan novi trag, van sela nađeni dvostruki otisci stopala, policija i dalje na terenu (video)

Policijska potera za Ninoslavom Jovanovićem, serijskim silovateljem poznatijim po nadimku Malčanski berberin, traje je od kako su se pojavile prve indicije da on ima veze sa otmicom dvanaestogodišnje Monike Karimanović koja je nestala 20. decembra, rano ujutru, na putu do škole. Za njim tragaju specijalne jedinice MUP-a, nekoliko stotina policajaca, psi tragači, a na teren nadleću i helikopteri. Šta znamo do sad? - Policijska potraga nastavila se tokom cele noći,