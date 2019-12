Nastavlja se potraga, više od 300 policajaca na terenu

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

KNjAŽEVAC: Nastavlja se potraga za devojčicom Monikom Karimanović u selima oko Knjaževca, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Sumnja se da je Moniku na putu od kuće do škole u niškom selu Suvi Do oteo Ninoslav Jovanović, poznatiji javnosti kao "Malčanski berberin". U potragu je uključeno još 100 policajaca, tako da je na terenu trenutno više od 300 policajaca iz Niša i Zaječara. Uključena je i Helikopterska jedinica, Žandarmerija, psi tragači, kao i termovizijske kamere, javlja Pink. Pretražuju se sela Podvis i Rgošte u okolini Knjaževca. Jovanović je bio u zatvoru od 2006. do 2018.