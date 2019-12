Vulin u Skupštini: Neophodan novi zakon o vojsci, od prvog do poslednjeg člana

RTS pre 18 minuta

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu raspravom o amandmanima na predložene izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije, na koji je podneto ukupno 27 amandmana. Ministar Aleksandar Vulin se zalaže za to da se iduće godine zakon o vojsci piše ponovo.

"Vojska Srbije služi samo srpskom narodu i nikome više. To nije vojska koju vode i uređuju stranci. To je slobodna vojska slobodne zemlje kojom ne komanduje niko do Srbija i srpski narod", izjavio je ministar odbrane, Aleksandar Vulin u Skupštini tokom rasprave o amandmanima na najvažnija strateška dokumenta u oblasti odbrane. Ministar Vulin se zalaže za to da se iduće godine Zakon o vojsci piše ponovo. "Ne izmene i dopune, nego da se napiše ponovo, od prvog do