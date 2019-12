Šapić: Ne vidim nijedan razlog za bojkot izbora

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ne vidim nijedan razlog za bojkot izbora, kaže lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić za NIN i dodaje da izborni uslovi nisu fer već 20 godina.

"A zašto bih bio za bojkot?! Dajte mi jedan argument zašto da budem za bojkot i kako će on pomoći meni i mom narodu da dan posle bude bolje. Do sada nisam našao nijedan", rekao je Šapić, koji je i predsednik opštine Novi Beograd. Na pitanje o izbornim uslovima, Šapić odgovara da smatra da izborni uslovi nisu fer već više od 25 godina. Šapić je rekao da je ideja o bojkotu "možda sjajna", ali da je one ne prepoznaje. "Ona će pokazati svu svoju veličinu ako je sjajna,