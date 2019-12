Uhapšen osumnjičeni za ubistvo devojke u Novom Sadu

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su državljanina Crne Gore D. D. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je ubio dvadesetpetogodišnju devojku, saopštila je Policijska uprava tog grada.

U saopštenju se navodi da se sumnja da je on nožem usmrtio devojku na ulici u 16.00 časova. Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.