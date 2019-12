Stiže zima, konačno: Za vikend upaljen meteo-alarm, temperature ispod proseka i sneg

B92 pre 35 minuta | B92, Beta

Vreme će tokom vikenda biti oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, duvaće jak i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U subotu i nedelju se u nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača (očekivana visina snega na severu do 3 cm, u ostalim predelima od 5 do 10 cm), a na planinama povećanje visine snežnog pokrivača (novih 10 do 15 cm). Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima, a u Negotinskoj Krajini biće suvo. Najniža temperatura biće od minus dva do dva, a najviša od jednog do šest stepeni. U Beogradu će takođe biti oblačno, hladno i