U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabom kišom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, dok će na planinama provejavati slab sneg koji se tokom noći očekuje i u brdskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak. Najniža temperatura biće od minus tri do četiri stepena, najviša dnevna od četiri do devet stepeni. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, uglavnom posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko dva stepena, najviša dnevna oko šest. U drugom delu noći u višim delovima grada kiša će