Dačić: Posle Božića sa Vučićem o listi

Blic pre 8 sati | Tanjug

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić najavio je večeras da će posle Božića s predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandrom Vučićem razgovarati o eventualno zajedničkoj listi za predstojeće izbore, a da li će do toga doći, kako kaže, zavisi od mnogih faktora. - Ako delimo zajedničke ciljeve, ako je to u interesu državne politike i jedinstva, spremni smo da imao zajedničku listu sa SNS-om - rekao je Dačić za RTS, dodajući da to