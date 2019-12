Vučić: Prosečna plata 2025. godine 900 evra

Politika pre 22 minuta

Penzije su trenutno 226 evra, a za pet godina biće skoro dvostruko veće u realnom iznosu, rekao je predsednik Srbije i dodao da će životni standard penzionera biti oko 70 odsto bolji nego sada

Prosečcna plata na kraju 2025. godine biće 900 evra, a prosečna penzija 430 do 440 evra, to obećavam građanima Srbije, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić predstavljajući novi investicioni plan Srbija 2025. To će biti jedan od rezultata programa Srbija 2025, koji će, kako je istakao predsednik Vučić, za razliku od teških reformi 2014, pogoditi pre svega vladu, direktore javnih preduzeća, EPS, Srbijagas, a ne građane. Prvi cilj plana Srbija 2025 je da se