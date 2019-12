Zaharova: „Severni tok 2“ je evropska stvar i ne tiče se SAD

Večernje novosti pre 29 minuta | Tanjug

Projekat gasovoda "Severni tok 2“ je evropska stvar koja se ne tiče SAD, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. "Kada bi se "Severni tok 2" nekako ticao teritorije koja bi pripadala SAD, mogla bi još i da razumem razgovor o mešanju Vašingtona u to pitanje. To je, inače, evropska stvar. To se ne tiče nikoga osim zemalja koje su uključene u taj projekat geografski i finansijski“, rekla je Marija Zaharova za televizijski kanal