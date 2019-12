Asmir Kolašinac oborio državni rekord

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Srpski atletičar Asmir Kolašinac oborio je danas državni rekord u bacanju kugle, saopštio je Atletski savez Srbije.

On je na Novogodišnjem mitingu Crvene Zvezde koji je održan u Atletskoj dvorani bacio kuglu 21,06 metara. Kolašinac je rekao da sada slede pripreme za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano naredne godine. „Posle Dohe i problema kojih sam imao, nisam zeleo da pravim pauzu. Taj problem me je nekoliko puta do sada skupo koštao i nisam prestao da radim na njemu dok ga nisam rešio. Rezultatom sam zadovoljan i sad je vreme da podižem formu za Svetsko prvenstvo u Kini u