Danas oblačno, pre podne sa slabim snegom

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

Danas će biti umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično sa slabim snegom, a posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, severozapadni. Najnižatemperatura od -4 do 0 °C, a najviša od -1 do 2, u Negotinskoj Krajini oko 4 stepena. U ponedeljak ujutro magla. Tokom dana u većini krajeva suvo sa sunčanim intervalima. Samo je u planinskim predelima moguće provejavanje snega. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od -5 do -2 stepena, a najviša od 0 do 2 stepena.U U utorak jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem