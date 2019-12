Danas oblačno i hladno sa snegom

Novi magazin pre 39 minuta

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i mestimično sa snegom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Prestanak padavina očekuje se krajem dana na severu Srbije. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura biće od minus četiri do minus jedan, a najviša od minus jedan do tri stepeni. U Beogradu će biti temperatura od minus jedan do plus jedan. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i astmatičarima se i dalje savetuje