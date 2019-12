GO SNS danas o pripremama za izbore

RTV pre 58 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Glavni odbor Srpske napredne stranke (SNS) razmatraće danas na sednici u Beogradu pripreme za predstojeće parlamentarne izbore.

Predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić ocenio je da će izbori biti teški, jer će svi ići protiv naprednjaka. "Izbori su uvek teški za one koji hoće da pobede i ponašaju se odgovorno, za ove druge su lakši, oni na njih i ne moraju, mogu u Skupštinu da ulaze i prave incidente, u RTS sa testerama... mogu da tuku policajce i novinare", rekao je Vučić juče za TV Prva. On nije želeo da odgovara na pitanja o eventualnim smenama u stranci. Napomenuo je da je sednica GO