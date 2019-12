Čović: Nismo želeli da budemo učesnici nečega što sa sobom nosi visok rizik

Beta pre 1 sat

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović izjavio je danas da niko nije naredio da košarkaši beogradske ekipe ne putuju u Podgoricu na utakmicu protiv Budućnosti i da klub ne želi da učestvuje u svemu što se dešava u Crnoj Gori, a na osnovu procene bezbednosnog rizika.

"Nama nije naređeno da ne idemo, već je ostavljeno na nama da donesemo odgovarajuću procenu. Niti nam je država zabranila, niti bilo koja agencija. Treba mi da preuzmemo rizik. Niko nije želeo da preuzme rizik za ono što može da se dogodi. Jedna razbijena glava vredi od bilo kakvih utakmica, pobeda i performansa. Nismo želeli da budemo učesnici nečega što sa sobom nosi visok rizik i to je jedina naša namera u svemu ovome", rekao je Čović na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu.

Košarkaši Crvene zvezde neće večeras od 18.00 igrati protiv Budućnosti u Podgorici, u 13. kolu ABA lige.

Čović je naveo da Zvezda ne može da se osloni na procene crnogorske policije.

Zvezda je u toku dana dobila dopis crnogorske policije koji joj garantuje bezbednost od dolaska u tu državu, pred utakmicu, tokom i posle".

"Mi u to ne možemo da verujemo, iako bi Budućnost učinila sve da utakmica prođe regularno u svom toku. Ali, to ne zavisi od Budućnosti. Ovo su bezbednosni organi jedne države, u kojoj se događaju određeni događaji koji su takvi kakvi su, ne bih želeo da ih komentarišem. Imate procenu naših bezbednosnih organa koja kaže: 'zbog svega navedenog, mišljenja smo da gostovanje Zvezde predstavlja realni bezbednosni rizik i da sva raspoloživa saznanja ukazuju na ugrožavanje'. Zasigurno je da ćemo odluku donositi na osnovu naših procena", kazao je Čović.

On je podsetio da su na čelu bezbednosnih službi Crne Gore ljudi koji su povezani sa onima koji su učestvovali u incidentima sa prošlosezonskog finala ABA lige u Podgorici.

"Učesnici u linču na trećoj utakmici su upravo bili pripadnici policije i pripadnici agencije za nacionalnu bezbednost. Pomenuću samo neka prezimena: Veljović, Lazović, Golubović, Nurhodžić. Tu se ništa nije promenilo. Na osnovu čega da mi donosimo nekakav drugi zaključak, kako da bilo ko od nas preuzme rizik bilo čega što može da se dogodi? Zašto bismo se svi zajedno upuštali u visok rizik, bili učesnici nečega što se nažalost dešava u Crnoj Gori? Ne želim da Zvezda bude uključena u sve to. Pogotovo što smo imali razne najave šta nam se sprema", naveo je Čović.

On je rekao da mu nije jasno šta je problem da se utakmica odloži i dodao da je Zvezdin predlog bio da se igra 24. februara, uz reči da tako tvrdoglav stav Budućnosti nije baziran na sportu već da je sve to više od igre.

Upitan je šta će biti ako utakmica bude registrovana rezultatom 20:0 za Budućnost, Čović je rekao da ne želi o tome i da očekuje da preovlada normalan razum.

Crvena zvezda nije dobila zvaničan odgovor ABA lige na zahtev da se odloži utakmica.

Čović je rekao da ne treba isključiti mogućnost da ABA liga bude bez Crvene zvezde.

"Nemojte očekivati da Zvezda uvažava grad i nešto, ako to nešto ne uvažava Crvenu zvezdu. Crvena zvezda je regionalni, evropski i svetski brend. U duhu takve veličine, tako ćemo se i ponašati, ne dozvoljavajući da nas neko gazi. Sačuvaj me bože od arogancije velikog i osetljivosti malog. Mi želimo da budemo normalni partner, jednak kao svi drugi klubovi. Ali, neke stvari su jednostavno došle do kraja. Ne znam kako bi izgledala ABA liga bez Zvezde. Ne bih želeo da se to desi, ali ne mogu da isključim. Ne želim da diskutujem o tome. Crvena zvezda je postojala mnogo pre ABA lige i Zvezda će nadživeti mnoge lige", rekao je Čović.

Dodao je da Zvezda nije imala nameru da bilo šta politizuje, vezano za nemire u Crnoj Gori.

"Zvezda je jako mnogo vezana za Srbiju, kao i drugi sportski klubovi, u smislu njene reprezentativnosti. Nije veliki problem zaključiti koliko učešće Zvezde u ovakvim situacijama može da bude stavljeno u manipulacije i političke insinuacije", kazao je prvi čovek beogradskog kluba.

Istakao je da namera Zvezde nije da ruši ABA ligu.

"Zvezda je mnogo uložila u ABA ligu, dala je svoju logistiku, menadžment, znanje, kao i drugi klubovi, i nama uopšte nije u interesu da rušimo regionalnu ligu, niti smatramo da to može da bude nekakva perspektiva, ali isto tako ne možemo da trpimo nešto što je stalno na neki presing, silu. Jedina naša namera je da ne učestvujemo u svemu onome što se događa u Crnoj Gori", naveo je Nebojša Čović.

Dodao je da ne želi da ispadne da je Zvezda došla u Podgoricu da provocira i da je najvažnije da se crveno-beli, ali i Budućnosti sačuvaju od jednog takvog pristupa.

(Beta, 12.30.2019)