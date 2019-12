Danas mraz, slab sneg, do 4 stepena

Blic pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji će sutra ujutru biti slab i umeren mraz, mestimično magla ili niska oblačnost koja ce se ponegde u nižim predelima i kotlinama zadržati i pre podne.

Tokom dana biće umereno oblačno, na severu sa sunčanim periodima, a na jugu ujutro i pre podne oblačno sa slabim snegom, saopštio je RHMZ. Jutarnja temperatura biće od -6 do -2 stepena, a najviša dnevna od -1 do 2 stepena, u Negotinskoj Krajini oko 4 stepena. U Beogradu će sutra ujutru biti slab mraz i oblačno. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do -3, najviša dnevna oko 1 stepen. Prema izgledima