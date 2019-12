Osuđen kineski naučnik koji je napravio gmo bebe: Tri godine zatvora i 430.000 dolara zbog igranja Boga (video)

Kurir pre 1 sat

Kineski sud osudio je danas naučnika Hea Đijankueja, koji je napravio prve "genetski modifikovane" bebe, na tri godine zatvora zbog ilegalnog praktikovanja medicine.

He je, pored zatvorske kazne, osuđen i na novčanu od 430.000 dolara, prenosi Sinhua. Dvojica njegovih saradnika dobila su manje kazne. Žang Renli je osuđen na dve godine zatvora, a Kvim Žindžou na godinu i po dana, prenosi Rojters. He, vodeći istraživač, rekao je da je pre 13 meseci pomogao da se stvore prve genetski modifikovane bebe, bliznakinje rođene u novembru 2018. godine. To je izazvalo veliku debatu o etičnosti genetske modifikacije.