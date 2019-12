Novo priznanje za Eltona Džona

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

Britanski pevač Elton Džon (72) izjavio je da je ganut što se nalazi na novogodišnjem spisku najzaslužnijih Britanaca čime je prepoznat njegov humanitarni rad koji traje već nekoliko decenija

Britanski pevač Elton Džon (72) izjavio je da je ganut što se nalazi na novogodišnjem spisku najzaslužnijih Britanaca čime je prepoznat njegov humanitarni rad koji traje već nekoliko decenija, preneli su britanski mediji. Pevač hitova "Rocketman" i "Candle in the Wind" već ima titulu "ser" koju mu je 1998. dala kraljica Elizabeta. On je sada dobio novo priznanje kojim se odaje počast karijeri pevača i njegovom aktivizmu u borbi protiv HIV-a i AIDS-a. To odličje