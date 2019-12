Patrijarh i predsednik se nadaju da će doći do smirivanja tenzija u Crnoj Gori (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Patrijarh srpski Irinej ocenio je nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da se u Crnoj Gori dešavaju "krupni događaji" i da su Srbi tamo u velikom problemu ali da on smatra da stvari treba smirivati i naći rešenje koje bi bilo u interesu naroda i obe zemlje.

"Nije to samo problem Crne Gore nego i Srbije, i malo šire na ovom prostoru. Nije nam milo ono što se dešava. Ništa protiv Crne Gore kao države nemamo. Bila je samostalna i pre, može da bude i danas, ali naši odnosi ne treba da se menjaju jer smo mi jedan narod. Danas postoje ljudi koji to negiraju i koji tvrde da su Crnogorci navodno poseban narod. Mi to prepuštamo njima, ali i istorija ima svoj sud", rekao je Irinej nakon sastanka u Patrijaršiji SPC.

Na pitanje kako će SPC reagovati ako dođe do oduzimanja crkava i manastira u Crnoj Gori, patrijarh je izjavio da se nada da to toga neće doći.

"U slučaju da dođe, ne znam kakve će sve rđave posledice biti. Ali molim se Bogu da razum pobedi", rekao je Irinej.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je veoma važno da se sačuva mir i da dođe do smirivanja tenzija.

"Uveren sam da niko u Crnoj Gori ne smatra da bi bilo dobro da zauzima manastir Ostrog. Nadam se da to nije ničija ideja. Ono što možemo da uradimo, a tu su nam mogućnosti ograničene, je da znanjem i strukom ukažemo svima u svetu o čemu se radi. Od Venecijanske komisije do mnogih drugih tela i organizacija i da pokažemo jasnu poruku srpskom narodu da smo jedinstveni i da između nas Srba, bez obzira na granice koje prihvatamo, nema razlike", rekao je on.

Vučić je dodao da je patrijarh uputio reči razuma, smirivanja tenzija i podrške srpskom narodu, a da mu je posebno zahvalan zbog toga što je insistirao na punom jedinstvu srpskog naroda i na zajedničom razumevanju sa kakvim se problemima država i narod suočavaju, uz puno poštovanje granica drugih zemalja.

On je dodao da je tu reč o jedinstvu naroda na kojem je SPC oduvek radila i da je to nešto na čemu će i država raditi ulaganjem u kulturne institucije, udžbenike na srpskom i očuvanjem baštine u čitavom regionu.

"Razgovarali smo i o Crnoj Gori i o neophodnosti očuvanja svetinja crkava i manastira. Patrijarh je predložio da se formira stručna međunarodna komisija koja bi mogla da u međunarodnim forumima štiti interese srpske crkve i naroda, pa i u Crnoj Gori. Što se tiče Srbije, mi ćemo pomoći i zajednički delovati", rekao je on.

Vučić je izrazio nadu da će se, nakon poziva patrijarha na smirivanje tenzija i na odlučnost da se ne dozvoli otimanje srpskih svetinja, svi privesti razumu i da će na normalan način gledati u budućnosti "i razmišljati o boljim ekonomskim rezultatima".

Predsednik Srbije izjavio je da nema problem da razgovara sa Milom Đukanovićem "iako stvari vidi na nešto drugačiji način od njega", kao i da postoji mogućnost da će Đukanović učestvovati na skupu lidera regiona koji treba da se održi uskoro u Sremskim Karlovcima ili Subotici.

Vučić je u Patrijaršiji SPC, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da "moramo da poštujemo državu Crnu Goru ali i da razumemo potrebe i srpskog naroda (koji živi u Crnoj Gori), kao i da mu "ne pada na pamet da se stidi što pripada srpskom narodu, koji nikoga nije uvredio i nikome ništa nije učinio nažao".

"Ako u svemu što se desilo srpskom narodu postoji nešto dobro to je onda što se pokazalo jedinstvo, koga ne bi bilo da nemamo ovakvog patrijarha i da nismo sazreli kao narod", rekao je Vučić nakon razgovora sa patrijarhom Irinejem o događajima u Crnoj Gori.

On je rekao da Srbi "ne treba da se okupljaju da bi bili protiv nekog drugog nego da bi bili za sebe", i da više pažnje treba obratiti na to "kako ćemo da učimo decu srpskom jeziku iz istih bukvara, kako da poštujemo istu našu Srpsku pravoslavnu crkvu na isti način kako je u Srbiji dozvoljeno svima drugima iz različitih verskih zajednica da baštine svoja verska osećanja".

(Beta, 12.31.2019)