Ne vidim svoju političku budućnost mimo Vučića: Stefanović o najavljenom odlasku predsednika sa čela SNS

Kurir pre 1 sat

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da ne vidi svoju političku budućnost mimo sadašnjeg predsednika države i SNS Aleksandra Vučića i dodao da ukoliko se Vučić povuče iz politike, da će i on učiniti isto. "Ukoliko se on povuče, više neću biti ni na javnoj, ni na stranačkoj funkciji", naveo je Stefanović u novogodišnjem intervjuu za "Novosti". Na taj način je i demantovao da u SNS postoje dve struje, kao i da je on predvodnik jedne, kako tvrde