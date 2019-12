Uživo! Svet dočekuje 2020: Spektakl u Kini, Nova godina stigla i u Rusiju (video)

Kurir pre 20 minuta

Širom sveta dočekuje se Nova godina uz vatromet i slavlje. Nova 2020. prvo je stigla u pacifičke države Samou i Kiribate, kao i u Tongu.

18.30 - Slave Mjanmar i Kokosova ostrva 18.00 - Novu godinu dočekuje Indonezija, Tajland i još nekoliko azijskih zemalja 17.35 - Daleki istok Rusije je dočekao Novu godinu. 16.50 - Velikim performansom u Pekingu Kina ušla u 2020. godinu. 16.05 - Nova godina je u međuvremenu stigla i u Japan, Severnu i Južnu Koreju. #HappyNewYear from #Yokohama, #Japan!!! Hope you do have a great New Year's holiday and a fantastic #2020! #HappyNewYear2020 pic.twitter.com/gDbo0bXLXA