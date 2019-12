Jutarnji presek: Novogodišnja noć bez padavina

Pressek pre 30 minuta | pressek, foto:M.Č.

U Srbiji će jutro biti hladno sa slabim do umerenim mrazom i pre podne uz umereno prolazno naoblačenje.

Tokom dana meteorolozi prognoziraju duže intervale sunčanog vremena. Vetar će biti slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -6 do -4, najviša dnevna oko 4 stepena. I u Kragujevcu hladno, a tokom dana sa sunčanim intervalima. Temperatura od 0 do 5 stepeni. Prognoza do 7. januara Jutra hladna sa slabim i umerenim mrazem, u nižim predelima mestimično s maglom. U većini dana suvo vreme, a krajem sedmice