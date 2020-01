B92 pre 2 sata | Tanjug

Severna Koreja je od Nove godine obustavila moratorijum na testiranja nuklearnih i projektila dugog dometa, koji je bio na snazi tokom razgovora sa SAD.

Ipak, američki predsednik Donald Tramp ipak misli da je Kim Džong Un "čovek od reči". "On je potpisao ugovor, potpisao je sporazum o denuklearizaciji. To se desilo u Singapuru. Ja mislim da je on čovek od reči, pa ćemo videti šta će biti", rekao je Tramp novinarima u svom klubu Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Rojters. Lider Severne Koreje je prvog dana Nove 2020. godine najavio da će njegova zemlja nastaviti da razvija nuklearni program i najavio skoro