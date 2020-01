Debakl Radonjića protiv Zvezde!

B92 pre 5 minuta | B92

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Bajern Minhen rezultatom 93:63 u 17. kolu Evrolige.

Zvezda je upisala četvrtu u svim takmičenjima, a treću pobedu zaredom u Evroligi. Crveno-beli su odigrali jedan od najboljih mečeva ove sezone i došli do učinka od osam pobeda i devet poraza, to jest na deobu mesta koje vodi u plej-of Evrolige. Ovo je bila i treća pobeda u isto toliko mečeva protiv Bavaraca u Evropi, a prva po povratku proslavljenog trenera Dejana Radonjića u Beograd. Utakmica nije loše počela po Bajern, to jest po Grega Monroa, koji je dominirao