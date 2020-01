Vučić: Izvoz srpske namenske industrije manji i zato što nema ratova pa se oružje teže prodaje

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne može i neće odustati od saradnje sa Evropskom unijom, sa čijim zemljama članicama ima 67 odsto ukupne trgovinske razmene, ali da neće odustati ni od saradnje sa Rusijom i Kinom.

Vučić je u intervjuu na televiziji "Hepi" rekao da samo nemačke kompanije zapošljavaju oko 62.000 ljudi u Srbiji.

"Od čega Pančevo da živi ako ne od nemačkih kompanija? Od čega pola gradova živi ako ne živi od nemačkih kompanija? Imamo 67 odsto trgovinske razmene sa Evropskom unijom i 17 odsto ukupne trgovinske razmene sa zemljama regiona, zato sam i inisistirao na saradnji koju vi zovete "mali Šengen", a sve te zemlje se nalaze na evropskom putu", kazao je Vučić.

On je rekao da sa druge strane Srbija dobar deo poljoprivrednih proizvoda prodaje Rusiji, dok sa Kinom ima saradnju u vidu njihovih investicija u Srbiji.

"Vi kažete ne treba nam EU, ja to ne mogu da kažem. Potrebna nam je i Rusija i EU i svi drugi. Užasno je teško jer nikada ni jedni ni drugi neće biti zadovoljni, ali mi hoćemo da budemo samo svoj na svome i ništa više", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da iz zapadnih zemalja imaju kritike za politiku otvorenosti Srbije za kineske investicije, ali se to, po njegovim rečima, takođe neće promeniti.

"Isto kada mi kažu za Kineze, zašto ste ih pustili? E zato. Zato što biste ih vi pustili (u vaše zemlje) da sve ostane u Vašingtonu. Cela fabrika Folksvagen je sa kineskim delovima. Ja hoću da novac ostane u Srbiji. Nećete vi, koji pošaljete po 500 delegacija godišnje (u Kinu), da mi određujete. Treba samo oni da imaju korist, a da mi propadnemo polako ali sigurno, e taj film nećete da gledate", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o intenzivnijem naoružavanju Srbije, koja je od Rusije kupila više aviona i vojnih i policijskih helikoptera u 2019. godini, Vučić je rekao da će svi uvek imati primedbe "da li ste kupili jednu pušku, jedan metak ili uzeli avione na jednoj ili drugoj strani, ali da je osnovno pitanje da li je Srbija sada snažnija ili nije".

On je rekao i da je Srbija imala tri letelice u vreme kada je on bio ministar odbrane (2012. godine) "od kojih su jednu zvali mrtvački sanduk jer su se stalno dešavale nesreće", a da se sada došlo do toga da Vojska Srbije ima značajan broj aviona i helikoptera među kojima su i četiri helikoptera koje zovu "leteće tvrđave", a da je poboljšano naoružavanje vojske i iz domaćih fabrika namenske industrije.

Vučić je rekao i da je afera u valjevskoj fabrici "Krušik" pokrenuta "da se uništi konkurencija, pa makar i mala konkurencija kao što je srpska".

On je naveo i da je izvoz srpske namenske industrije manji i "zato što nema ratova pa se oružje teže prodaje".

(Beta, 01.02.2020)