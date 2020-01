Danas pretežno sunčano, do 8 stepeni

Blic pre 18 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uveče i tokom noći maglovito, sa najvišom temperaturom do 8 stepeni, saopštio je RHMZ.

Jutro će biti hladno sa slabim mrazem, u nižim predelima sa maglom ili niskom oblačnošću, koja će se ponegde zadržati i duže. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni, osim u predelima sa maglom gde ce biti hladnije. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim mrazem i maglom ili niskom oblačnošću koja ce se u nižim delovima grada zadržati i duže. Tokom dana će biti pretežno