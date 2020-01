Gojković: Dala sam sve od sebe da budem dobar predsednik Skupštine

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Skupština Srbije nastaviće rad posle praznika, a poslanici će u januaru raspravljati o setu zakona iz oblasti obrazovanja, kao i infrastrukture, najavila je danas predsednica parlamenta Maja Gojković.

"Ubeđena sam da ćemo do kraja mandata uspeti da se posvetimo raspravi o zakonu o poreklu imovine, to je važno za borbu protiv korupcije", rekla je Gojkovićeva gostujući na RTS-u. U 2019. godini usvojeno je 180 zakona, otvoren je međustranački dijalog vlasti i opozicije, a poslanici su izabrali i članove Saveta REM-a, kaže predsednica parlamenta. Gojković je, sumirajući prethodnu godinu, rekla da je najvažnija stvar to što je blagovremeno usvojen budžet za 2020.