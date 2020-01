Jedva dočekali legalizaciju marihuane: Građani Čikaga u redovima pred marketima, među prvim kupcima zamenica guvernera!

Kurir pre 5 sati

Veliki broj stanovnika Čikaga čekali su da se otvore prodavnice 1. januara kako bi kupili marihuanu, koja se od prvog dana nove godine prodaje u Ilinoisu legalno za rekreativnu upotrebu.

Među prvim kupcima bila je i zamenica guvernera Ilinoisa Džulijana Straton, koja je kupila gumene bombone sa marihuanom. Ona je rekla da je administracija Ilinoisa legalizacijom kanabisa napravila važan korak napred. "Ovde sam da proslavim veliki dan za Ilinois", rekla je Straton, prenosi Glas Amerike. For too long, IL residents, particularly those that are black & brown, have been targeted and criminalized for #cannabis possession. It’s not just a new year, it’s a