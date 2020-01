Četvrtina miliona izbeglica pokušava da uđe u Tursku

Politika pre 42 minuta

ANKARA – Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da do 250.000 izbeglica beži iz severozapadne sirijske regije Idlib prema Turskoj, dodajući da je Ankara pokušavala da ih spreči da pređu njenu granicu, prenosi Tanjug. „Trenutno se 200.000 do 250.000 migranata kreće prema našim granicama. Pokušavamo da ih sprečimo nekim merama, ali to nije lako. Teško je, i oni su ljudi”, rekao je Erdogan na konferenciji u Ankari. U Turskoj živi oko 3,7 miliona