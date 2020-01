Gligorov: Srbija je zemlja zaostala u razvoju, nazaduje već 30 godina

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz / Beta

BEOGRAD - Saradnik Bečkog instituta za medjunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov izjavio je da je Srbija zemlja zaostala u razvoju i da nazaduje već 30 godina.

Prema analizi Bečkog instituta, u poslednjih pet godina, od 2014. do 2018, na osnovu privrednog rasta i rasta plata Srbija se nalazi pri dnu. Vladimir Gligorov, u razgovoru za Danas kaže da privreda raste prosečno oko tri odsto godišnje i „da se mogu svake godine pojaviti stvari kao što je Turski tok ili povoljna klima, ali da je to malo verovatno". „Kada se investira i gradi, u tom trenutku to ima efekat na rast BDP-a, neko zaradjuje platu, neko ostvaruje profit,